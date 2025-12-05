Los Leoncitos, con un mendocino, hacen historia y son semifinalistas del Mundial Junior en India

Los Leoncitos, con la presencia del mendocino Lautaro Martínez, dieron un golpe enorme en el Mundial de Hockey Sub 21 de India al vencer por la mínima a Países Bajos, uno de los grandes favoritos. El gol de Tomás Ruiz, en el último cuarto, metió a Argentina entre los cuatro mejores del torneo.L
En Chennai, el seleccionado nacional batió por la mínima diferencia a los neerlandeses, siempre candidatos, con un gol marcado por Tomás Ruiz en el último cuarto del encuentro. Los Leoncitos vencieron a uno de los favoritos en el Mundial de Hockey sobre césped Sub 21.
El camino de Argentina en el Mundial ha sido impecable. En la fase de grupos vencieron a Japón (4-1), empataron con Nueva Zelanda (3-3) y superaron a China (3-1). Ahora, tras eliminar a Países Bajos, el equipo jugará este domingo por un lugar en la final frente a España, que le ganó 4 a 3 a los neocelandeses.
En la otra semifinal estará Alemania, vencedor de Francia en los penales australianos (3-1) tras igualdad 2-2, ante el ganador del duelo entre India y Bélgica.
Un Mundial con historia y dos estrellas para Argentina
El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino que se disputa en India es el 14° de la historia y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.
Argentina ya sabe lo que es coronarse campeón: lo hizo en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar. Además, fue finalista en Hobart 2001, donde cayó ante Alemania.
Argentina quiere volver a la final
Con un rendimiento colectivo de alto nivel y una defensa que crece partido a partido, Los Leoncitos se ilusionan con llegar nuevamente a una final mundialista. El aporte del mendocino Lautaro Martínez, junto a la solidez mostrada en los cruces directos, sostienen la esperanza argentina.