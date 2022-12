Lionel Scaloni y su enojo con parte de la prensa argentina

Uno de los primeros focos de la conferencia de Lionel Scaloni , en la previa de Países Bajos, fue el estado físico de Rodrigo De Paul . Y fue al frente, dejando en claro que la información se viralizó el miércoles fue con el entrenamiento a puertas cerradas: "Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir", como dando a entender que alguien filtró con alguna intención. No aseguró que el volante esté al 100%, pero sí dijo que es habitual que a sus jugadores se les baje la carga por precaución.

Scaloni aclaró, en la conferencia de prensa, que De Paul y Di María "están en principio bien" y ante las preguntas sobre la instancia de penales con Países Bajos afirmó: “nosotros pensamos en ganarlo en el tiempo reglamentario”pic.twitter.com/igD2EjxaMB — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 8, 2022

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.