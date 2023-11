Lionel Scaloni y Messi sorprenden a un ciclista cordobés

Los seguidores no tardaron en expresar su emoción ante el gesto. "Fuuuuaaaaaa se me puso la piel de gallina. Qué locura", comentó un usuario, mientras que otro sugirió: "Ponela en un cuadro que esté apto para quitarle el oxígeno y que no envejezca nunca más esa camiseta". El reconocimiento a Messi como "el mejor de la historia" también resonó en los comentarios.

Un gesto que trasciende más allá de los resultados deportivos y resalta el valor de la camaradería y el cariño entre aquellos que comparten una pasión./El doce tv.