Lionel Scaloni se fue conforme pero aseguró que tiene un gran problema con la Selección

"Estamos contentos, en líneas generales creo que se hizo un buen partido. Los chicos que queríamos ver, han cumplido", deslizó Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

"El Salvador tiene fases donde presiona bien. En dos oportunidades nos pusieron en dificultad. Le deseo lo mejor porque es un país que me ha abierto las puertas", opinó del rival de turno.

Además, el entrenador explicó por qué se eligió a El Salvador como rival, luego de las críticas por la elección: "Siempre se busca en este tipo de partidos darle la posibilidad a algunos chicos que no venían jugando seguido, o buscar otras variantes".

"No nos faltan jugadores para la Copa América, sino que nos sobran. Es un problema muy lindo armar esa lista. Siempre pensaremos en lo mejor para el equipo", se sinceró sobre los resultados que obtuvo por parte de sus dirigidos.

En este sentido, se mostró conforme con los jugadores debutantes: "Nos ha gustado cómo Barco afrontó los entrenamientos. Tiene que corregir muchas cosas obviamente, por su edad, pero es un chico que tiene mucho potencial y hay que explotarlo".

"Nahuel Molina vino con un esguince de tobillo leve y no se pudo entrenar los primeros días. Los que normalmente están con nosotros no pudieron venir por lesión y le dimos la posibilidad a Nehuén (Pérez), que no es su posición natural pero lo ha hecho bien", destacó sobre el defensor que tuvo su estreno.

Ante la consulta por el rendimiento del atacante Lautaro Martínez, quien no anotó su último gol en la Selección en septiembre de 2022, Scaloni le dio su respaldo: "La mete en su equipo y ya la meterá acá. Hizo un buen partido, estamos muy tranquilos con él".

Por último, el oriundo de Pujato, avisó que para el segundo compromiso ante Costa Rica, el próximo martes desde las 23.50, cambiará varias piezas en el equipo titular: "Pienso hacer más cambios en el próximo partido".