Lionel Scaloni: "Me siento orgulloso y entusiasmado"

"Francia no es sólo (Kylian) Mbappé, tiene otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador. Esto no es Messi contra Mbappé, es un partido entre la Argentina y Francia y hay otros que pueden definir el partido", analizó Scaloni, nacido en Pujato, Santa Fe, en la rueda de prensa previa a la final de este domingo.

"En el mejor momento, a las puertas de una final, quiero recalcar que están llegando chicos que fueron parte de este plantel y se han brindado y sentido parte de esto, Nico González, Joaquín Correa, juan Musso, Pereyra, Martínez Quarta, Lo Celso, no me quiero olvidar de ninguno. Nos llena de orgullo que quiera estar, significa que se ha formado algo y para nosotros es el mayor triunfo, que todos se sientan parte, que vivan esto como la gente. Estamos a las puertas de un gran partido, pero hasta que empiece hay que disfrutarlo, porque son momentos que van a quedar en la historia y en nuestras cabezas"

#Qatar2022 Lionel Scaloni: "Vi muchas imágenes de la gente festejando o viendo el partido. Nosotros no estamos exentos de eso, estamos muy emocionados".

"Lo siento mucho que tantos hinchas quizá no puedan asistir al partido. Es algo que se nos escapa y me encantaría que puedan entrar. El estadio tiene una capacidad y ya de por sí haber venido y sin entradas, es increíble esperemos que la mayoría pueda asistir y vivir una alegría pero mucho no depende de nosotros".

"En relación al virus que supuestamente tienen los jugadores de Francia no te puedo decir nada porque no estamos igual que ustedes, no hay nada oficial, nosotros los preparamos a cómo van a jugar ellos y cómo vamos a jugar nosotros, no hay margen de sorpresas".