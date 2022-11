Lionel Scaloni: los once para arrancar y quién ganará el Mundial de Qatar 2022

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó hoy que el equipo para el debut de mañana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita "está definido", que el mismo "no va a tener sorpresas" en los nombres ni en el sistema táctico y aseguró que los elencos a los que se considera "favoritos" en la previa "no ganan Mundiales". "El equipo está definido, ya se lo comuniqué a los jugadores.

No va a variar de lo que venían diciendo, ya lo saben todos. No habrá cambio de esquema, pero lo verán mañana. No sale de lo que vinimos haciendo estos días", señaló Scaloni en conferencia de prensa antes del estreno de mañana a las 7 (hora argentina).

Por otra parte, el técnico consideró: "Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. Hay grandes Selecciones, no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. La mayoría son europeas, por motivos que no son futbolísticos los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final desde el 2014.