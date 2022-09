Lionel Scaloni incluiría frente a Honduras a un "tapadito"

Por su parte, Alexis Mac Allister también podría ser una alternativa para suplir la posible baja de Lo Celso, pero el mediocampista del Brighton and Hove De hecho ya fue utilizado por Scaloni y no debería pasar una nueva prueba.

Además, la idea del entrenador es poner en el primero de los amistosos el once titular, aunque es prácticamente un hecho que Argentina no contará con todos sus jugadores, ya que al caso del futbolista del Villareal, Cristian "Cuti" Romero sigue sin recibir la visa -al igual que Lisandro Martínez- y todavía no viajó hacia Miami, por lo que cada vez es más difícil que llegue a tiempo para jugar el viernes.

Otra de las dudas que existe por lesiones es la de Marcos Acuña -que el fin de semana no pudo terminar su partido con el Sevilla- se entrenó a la par así que si todo sigue de buena manera, estaría a disposición para ser el lateral izquierdo, sino dará el presente Nicolás Tagliafico.

El probable equipo para enfrentar a Honduras, el próximo viernes desde las 21, sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.