Lionel Scaloni ganador: "No hay cosa más linda que ver a tu país feliz"

El seleccionador argentino Lionel Scaloni , campeón del mundo en Qatar 2022, ganó hoy el premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador, en la ceremonia que se lleva a cabo en Francia, donde agradeció y expresó su felicidad por el reconocimiento.

"Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver a tu país feliz, con la gente festejando en las calles; no tiene precio", fueron las primeras palabras de Scaloni en la fiesta de la FIFA.

image.png

"Tiene un valor enorme este premio. Agradezco a los jugadores, a los 26, que nos llevaron a la gloria. No hubiese sido posible sin ellos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haberme elegido, y a toda mi familia", indicó el ex defensor de Newell's Old Boys y Estudiantes LP.