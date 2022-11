Lionel Scaloni: "Este grupo va a dejar todo".

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , brindó este viernes una conferencia de prensa en la previa del partido por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022 contra México. "El partido con México va a ser totalmente diferente. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar", expresó. Además, aseguró que Lionel Messi "está bien".

Y añadió sobre la alineación de Argentina: "Hoy tenemos el último entrenamiento y lo vamos a terminar definiendo.

Anímicamente, más allá del primer día cuando el golpe afectó, como tiene que ser, la reacción fue inmediata. Cuando recibís una piña, dos o tres, lo único que queda por hacer es levantarse. Y este grupo tiene la capacidad para hacerlo. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos más tarde".

"México es un muy buen equipo, con una idea muy clara de juego.

Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontar el partido de la manera que teníamos pensado", señaló sobre el rival.

Además, continuó: "No estoy en la cabeza del ´Tata´ (Gerardo Martino) pero no creo que cambie su planteamiento. Hay que sumar puntos más allá de los resultados que se dieron. Nuestro estado anímico es el que tiene que ser, yo hace rato vengo diciendo que hay que estar preparado para cuando llegue el golpe. En los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todos".

En esa línea, remarcó: "Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de saber que está un país detrás esperando que nos vaya bien. Pero con la tranquilidad de que cada jugador que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Hay que demostrar que estamos bien".

Consultado por la actualidad del capitán Lionel Messi, expresó: "Se entrenó y se entrenó bien. Está bien, más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros, y seguramente saldrá todo bien. No tenemos dudas que no habrá ningún problema".

"No me pongo a leer cómo afectó, ni cuando nos iba muy bien ni ahora que recibimos este traspié. Pero la gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, tiene plena confianza. Sabemos que tenemos un partido importante mañana que por suerte depende de nosotros. A los hinchas les digo que vamos a dejar todo, que la derrota no empaña el camino recorrido", agregó.

Por último, habló del astro Diego Armando Maradona a dos años de su fallecimiento: "Es un día para todo el mundo muy triste.

A partir de las 12, en tanto, la Selección realizará su última práctica para dejar todo listo antes del encuentro contra el combinado azteca, que es dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino.