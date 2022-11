Lionel Scaloni dijo que era una "locura" jugar el sábado

Argentina le ganó bien a Polonia, terminó primero en el grupo y ya tiene que jugar el sábado contra Australia. Y eso Lionel Scaloni se encargó de remarcarlo. "Quiero clarar que me parece una locura jugar en dos días y poco cuando somos primeros. Mañana ya es jueves. no están dada las condiciones, podíamos haber tenido más descanso la verdad". Bien directo y claro. Y por las dudas lo amplió: "Son las dos de la mañana y estamos todavía en el estadio mientras Australia está descansando. Salíamos terceros y terminaba siendo mejor".

Más allá de su reclamo por el fixture del Mundial de Qatar 2022 , por cómo quedó la agenda del equipo argentino, se lo escuchó satisfecho con el juego de Argentina: "El contexto no era fácil. Había que jugar y ganar contra un equipo al que le valían dos resultados y hasta le valió perder por dos. Lo interpretamos de una manera correcta, un partido muy bueno y muy correcto. Se busca que el equipo se encuentre. no dejan de intentarlo y al final da sus frutos".

"Sabíamos que con Ángel abierto y doblando con Nahuel a la defensa polaca. Estaba tan bueno para ir por eso lado que a veces había que regular porque si no lo terminás fundiendo. Ellos no defendían del punto de penal para atrás, por eso siempre buscábamos el centro atrás".

Conferencia de prensa: Lionel Scaloni, tras la victoria ante Polonia y el pasaje a octavos

"La reflexión es que son todos difíciles, a nosotros nos ganó Arabia. Te puede ganar un europeo, un africano, el fútbol es partido a partido, jugando incluso bien podés perder. Pasó con Arabia que sin jugar muy bien merecimos ganar. La sensaciín es que todos los partidos son difíicles, Australia ha demostrado que es un equipo difícil, en un Mundial y representando a tu país, te multiplicás" "La reflexión es que son todos difíciles, a nosotros nos ganó Arabia. Te puede ganar un europeo, un africano, el fútbol es partido a partido, jugando incluso bien podés perder. Pasó con Arabia que sin jugar muy bien merecimos ganar. La sensaciín es que todos los partidos son difíicles, Australia ha demostrado que es un equipo difícil, en un Mundial y representando a tu país, te multiplicás"

"Hay 26 que pueden jugar, siempre lo dijimos aunque hace un tiempo teníamos un equipo de memoria. Pero hemos sufrido cambios, lesiones, y podemos decidir partido a partido creyendo qué es lo mejor para cada partido, sin tener la bola de cristal. A veces sale bien como ahora, peor siempre pensamos en lo colectivo".

"A todos los quiero, A Lo Celso, Nico, potenciaban más esta Selección. Sin ellos, hay alternativas diferentes, cada uno con sus características. Polonia salía bien a la contra, no lo permitimos con Ota y Romero muy cerca de ellos, fue mérito nuestro que erraran".

"Somos un equipo difíicil, no favoritos, que vamos a dar pelea. Pensar que vamos a ser campeones por lo de hoy es totalmente errado. Hay que quedarse con que hicimos un buen partido. La manera que perdimos con Arabia me duele porque no es típica de este equipo, en cuatro minutos nos hicieron dos goles y hasta ahi no estábamos jugando mal. Y no nos cobraron un gol para mí lícito de Lautaro".

"¿Australia? Vimos pero siempre vamos partido a partido. Y ya tenemos imágenes, nos empaparemos 100%. Siempre digo que hay que mirar al rival, pero como jugamos hoy, al rival lo vamos a complicar. Podemos analizar lo que sea pero pensando en cómo intentar hacerle daño".