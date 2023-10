Lionel Messi sale de gira con el Inter: mirá dónde va a estar

La gira se concreta tras un acuerdo de las empresas NSN (Never Say Never) y la china Maijia Sports. NSN, compañía internacional con sede en Barcelona, fue la encargada de organizar el partido entre el Barca y Vissel Kobe, que se disputó el pasado 7 de junio en Tokio, con la asistencia de 50.000 espectadores en el Estadio Nacional.