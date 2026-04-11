11 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra quiere seguir en lo más alto ante Argentinos: hora y dónde verlo

El Club sportivo Independiente Rivadavia choca contra Argentinos por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles duelo.

La Lepra vuelve a verse las caras con el conjunto de la Paternal tras aquella final de la Copa Argentina.

La Lepra vuelve a verse las caras con el conjunto de la Paternal tras aquella final de la Copa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

El Club sportivo Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors este sábado a las 15:30 en el Gargantini por el Torneo Apertura, en un cruce directo por la cima. La Lepra llega como líder de la tabla general y del campeonato, mientras que el Bicho está a tres puntos.

La Lepra y el Bicho se vuelven a cruzar tras la consagración en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vuelve a escena en el Torneo Apertura con un partido de alto voltaje. Este sábado, desde las 15:30 en el Bautista Gargantini, recibirá a Argentinos Juniors en un duelo que enfrenta al puntero con uno de sus perseguidores directos.

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La Lepra llega en racha y quiere sostener la cima

El conjunto azul viene de conseguir resultados importantes que marcaron su gran momento. En el plano local, derrotó a Tigre por 2-0 como visitante, mientras que en el ámbito internacional logró un triunfo de peso ante Bolívar en la Copa Libertadores.

Ese combo de resultados fortaleció al equipo, que hoy muestra confianza, solidez y funcionamiento, tres pilares clave para sostenerse en lo más alto.

El objetivo es claro: seguir ganando y mantener la distancia en la cima.

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Argentinos, un rival directo que llega en alza

Del otro lado estará un Argentinos Juniors que también atraviesa un gran presente. El equipo de La Paternal viene de ganarle 3-2 a Banfield en la última fecha y acumula una racha positiva que lo mantiene como uno de los animadores del torneo.

Además, el Bicho se encuentra a solo tres puntos de la Lepra, lo que convierte este partido en un duelo directo por el liderazgo.

El cruce también tendrá un condimento especial: será el reencuentro entre ambos tras aquella consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, un antecedente reciente que le suma tensión al partido.

Día, hora y lo que viene para Independiente Rivadavia

El encuentro se jugará este sábado a las 15:30 en el Gargantini, en un escenario que promete estar colmado.

Luego, la Lepra tendrá otro compromiso exigente: visitará a Banfield el próximo lunes a las 17:10, en un partido que será televisado por ESPN Premium.

Preguntas claves del partido

Cómo llega Independiente Rivadavia al partido

Como líder del Apertura y la tabla general, con una racha positiva

Cómo llega Argentinos Juniors al duelo

En buen momento, tras ganarle a Banfield y a tres puntos de la cima

Qué está en juego en este partido

La punta del torneo en un cruce directo entre protagonistas

Cuándo vuelve a jugar la Lepra después de este partido

El lunes a las 17:10 ante Banfield por ESPN Premium

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