Lionel Messi: "Estaba convencido de que lo íbamos a ganar"

El capitán de la Selección argentina , Lionel Messi , aseguró hoy que el equipo se "fortaleció después de haber errado el penal" en el primer tiempo y afirmó que "estaba convencido" de que lo ganarían. El conjunto nacional venció a Polonia por 2 a 0 en la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 .

Consultado sobre los ingresos —por primera vez— en el 11 titular de Enzo Fernández y Julián Álvarez, el "Diez" explicó: "Este en un grupo que, juegue el que juegue, no lo siente. El que le toca estar sabe lo que tiene que hacer porque está preparado.

Esta es la fortaleza de este grupo: la unión".

DECLARACIONES de MESSI luego de GANAR a Polonia 0 - 2 Argentina y pasar a Octavos de final

Respecto al rival en la fase eliminatoria, que será Australia, el jugador argentino sañaló que estaba al tanto del posible cruce y agregó: "Lo sabíamos porque habían jugado antes. Más allá de eso, tenemos que preparar el partido como lo preparamos siempre.

Va a ser durísimo. Dimos un paso más".

El jugador del Paris Saint Germain (PSG) reflexionó sobre la derrota en la primera fecha contra Arabia Saudita y dejó un mensaje para los hinchas argentinos: "Lo mismo que dijimos en el principio, cuando empezamos con la derrota y que todo el mundo estaba preocupado: que vayamos con tranquilidad".

Sobre el desarrollo del encuentro, Messi destacó el juego y agregó: "Por circunstancias de los partidos anteriores no hacíamos el juego que veníamos demostrando y hoy lo hicimos. Ganamos muy bien y estuvimos cómodos durante todo el partido".

Casi en el final del partido, el rosarino se cruzó con el polaco Robert Lewandowski, pero prefirió no profundizar en la polémica: "Me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda ahí, lo mismo en el vestuario. De mí nunca van a salir cosas que nos decimos en la intimidad".

La disputa entre ambos se remonta al Balón de Oro 2021, cuando Messi le ganó el premio al actual delantero del Barcelona. El astro argentino había resaltado la figura del atacante, sin embargo, el ex Bayer Munich disparó: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías".

Además, luego del triunfo ante Polonia Messi habló sobre Maradona y lo que hubiese significado para este último el logro con el que lo superó. "Diego estaría feliz. Siempre se puso contento por las cosas lindas que le pasan a la Selección, en lo personal conmigo también. Siempre fue cercano, cariñoso. Estaría feliz del momento, del pase a octavos y todo lo que se vivió en la cancha. Es una felicidad para todos", fueron algunas de las palabras que le mandó al cielo.