Le pasaron la escoba a Martín Demichelis: fin de ciclo en Monterrey

El club centroamericano anunció la decisión a través de sus cuentas oficiales en redes sociales , indicando que el ciclo del entrenador argentino llegaba a su fin y que no estará presente en el Mundial de Clubes para medirse ante River Plate por el Grupo E .

“Esto es muy doloroso para los hinchas y para la institución. Aspirábamos a mucho más y la institución está para mucho más. El plantel también, pero yo voy a seguir con la fortaleza y la entereza que me caracteriza. Aunque hay cosas que no dependen de mí”, afirmó el ex defensor.

De esta forma, la Comisión Directiva de Rayados de Monterrey dio por finalizado un ciclo que abarcó 43 partidos oficiales, con un saldo de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas.

En su primer torneo, Demichelis logró el subcampeonato, pero en la segunda temporada su gestión se vio afectada por un conflicto con el capitán Sergio Canales, además de las eliminaciones en el Clausura MX y en la Concachampions, donde cayeron ante los Vancouver Whitecaps.