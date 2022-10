La traba de Conmebol que podría dejar a Patronato sin Copa Libertadores

Patronato hizo historia tras vencer a Talleres y quedarse con la Copa Argentina 2022, el primer título oficial del club que le otorgó el pasaje a la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, la participación del Patrón aún no fue confirmada debido a que no cumple con algunos requisitos de la Conmebol : contar con un equipo de fútbol femenino profesional y otro en categorías formativas.

El presidente del club de la calle Grella en Paraná no dudo al firmar que es de su máximo interés cumplir con todo lo requerido por parte del ente regulador del fútbol sudamericano y que pondrá manos a la obra para llevarlo a cabo. "Desconozco pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo", afirmó.

"Lo que si se hablaba es que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros ya nos llegó. Así que bueno, hasta ahora no tenemos esa noticia pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar", agregó.

Por último, el presidente del Patrón dejo en claro que intentarán poder lograr el "impulso" que les permita poder ser parte de la Copa Libertadores, siendo el primer club de la región mesopotámica argentina en hacer. "Creo que hoy esta causa de Patronato ya es una bandera de Entre Ríos, los refuerzos económicos irán llegando así que -más los ingresos que corresponderían por ingresar a esta Copa- eso nos dará un impulso para meternos en todo en todo lo que haga falta para poder participar".

Fuente: TyC