La Selección Mendocina de Ciclismo viaja al Argentino de Ruta 2026 con ilusión de protagonismo

La Selección Mendocina de Ciclismo ya está lista para competir en el Campeonato Argentino de Ruta en Río Cuarto.

La Selección Mendocina de Ciclismo ya tiene todo listo para disputar el Campeonato Argentino de Ruta 2026 en Río Cuarto, Córdoba. El equipo provincial competirá entre el 17 y el 19 de abril , con presencia en Elite, Sub 23, Damas y Ciclismo Adaptado , en una de las citas más importantes del calendario nacional.

El objetivo será claro: ser protagonista y pelear por medallas , representando a Mendoza en un evento que reúne a los mejores corredores del país.

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El Campeonato Argentino de Ruta 2026 se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto , con pruebas contrarreloj y en línea.

Viernes 17 de abril 13:00: Contrarreloj varones Elite (38,4 km) 15:00: Contrarreloj varones Sub 23 (28,8 km) 16:30: Contrarreloj damas Elite (19,2 km)

Sábado 18 de abril 13:00: Prueba en línea varones Sub 23 (118,4 km)

Domingo 19 de abril 08:30: Prueba en línea damas Elite (96 km) 12:30: Prueba en línea varones Elite (153,6 km)



Estas competencias serán determinantes para definir a los campeones nacionales en cada categoría.

Quiénes integran la Selección Mendocina de ciclismo

La delegación mendocina contará con un equipo numeroso y competitivo, con corredores de experiencia y jóvenes en proyección.

En la categoría Elite, se destacan nombres como Iván Escudero, Matías Stern, Maximiliano Priario, Alejandro Durán y Nicolás Traico, entre otros, que buscarán posicionarse entre los mejores del país.

En Sub 23, el representante será Leonardo Contreras, mientras que en Damas competirán Florencia Bajouth, Daiana Quiroga, Leonela Previley y Catherina Previley, con expectativas de protagonismo.

Además, Mendoza tendrá presencia en Ciclismo Adaptado, con Federico Arrieta y Leonel Sappag, reafirmando el crecimiento y la inclusión dentro del ciclismo provincial.

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Qué se juega Mendoza en el campeonato argentino

El Argentino de Ruta no es una competencia más. Se trata del evento que define a los campeones nacionales y marca el nivel de cada provincia dentro del ciclismo argentino. Para Mendoza, históricamente protagonista, será una oportunidad de ratificar su peso en el pelotón nacional, medir fuerzas con otras potencias y seguir proyectando talentos.

La combinación de experiencia, juventud y preparación posiciona al equipo mendocino como uno de los animadores del certamen, con expectativas tanto en las pruebas contrarreloj como en las exigentes carreras en línea. Además, este tipo de competencias funcionan como vidriera para los corredores, muchos de los cuales buscan dar el salto a estructuras mayores o consolidarse a nivel nacional.

En Río Cuarto, con cada kilómetro recorrido, la Selección Mendocina pondrá en juego no solo resultados, sino también su identidad deportiva y su historia dentro del ciclismo argentino.

Preguntas frecuentes sobre la Selección Mendocina en el Argentino de Ruta

¿Cuándo se corre el Argentino de Ruta 2026?

Se disputa del 17 al 19 de abril en Río Cuarto, Córdoba.

¿Qué categorías compiten?

Elite, Sub 23, Damas y Ciclismo Adaptado.

¿Cuándo corre la categoría Elite masculina?

El domingo 19 de abril a las 12:30, en una prueba de 153,6 km.

¿Quiénes representan a Mendoza?

Un equipo con corredores en Elite, Sub 23, Damas y Adaptado, con nombres destacados como Iván Escudero y Florencia Bajouth.

¿Dónde se disputa la competencia?

En el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.