La respuesta que Franco Colapinto no esperaba y causó estragos en la F1

El ascendente Franco Colapinto no detiene su andar en la competencia.

Esta jugada del equipo francés despertó el enojo de Colapinto que, tras la carrera del domingo, afirmó que “hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés -por Ocon-. pero bueno, una pena. Qué me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes? anda gastando caucho al pedo para nada. Qué cuiden el planeta".