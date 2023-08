La mendocina Josefina Mesa hizo podio en el Mundial de Taekwondo

La tunuyanina Josefina Mesa expuso una estrategia y lucha casi perfectas que la depositaron en las semifinales del certamen. Allí, la mendocina chocó contra la representante de Corea del Norte, un país con mucha historia en las artes marciales, y no pudo meterse en la final. Sin embargo, la atleta se colgó la medalla de bronce (categoría Patrón equipo Adultos 18 a 34 años – I a VI Dan).

image.png

En Sitio Andino hablamos con la protagonista quien expresó su profunda emoción: “Este sueño de poder participar en un Mundial, junto a tantas potencias mundiales me ha llevado a tener un grado de nerviosismo previo muy grande, pero nunca desenfocándome ni perdiendo la concentración. Estos días he podido nutrirme mucho y he aprendido de mis pares de otras naciones. Siempre con el objetivo puesto en disfrutar y llevarme lo que es hasta ahora la mejor experiencia de mi vida”, precisó.