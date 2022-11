La lesión de Lo Celso en análisis y el caso Armani, que puede perder su lugar por Musso.

"No voy a llevar a ningún jugador que esté tocado y no se encuentre disponible ya para el primer partido del Mundial", confió el técnico, Lionel Scaloni, en las últimas horas, mientras que desde España siguieron llegando malas noticias respecto de Lo Celso, "un futbolista que en su puesto no tiene reemplazante en la selección", avisó el propio entrenador.