La historia detrás de la foto viral de los Juegos Olímpicos de París 2024

“El 29 de julio de 2024, a las 6:23 am, llegando al lugar en barco, sabíamos que sería un gran día de surf olímpico . A las 9:30:31 am, Gabriel Medina despega en la mejor ola del día para un paseo perfecto. A las 9:30:38 am, salta de la ola con una celebración que se extendió inmediatamente por todo el mundo. 10 minutos después, mi móvil empieza a sonar. Todavía no ha parado... Ese día, Gabriel estaba en el agua en el lugar correcto, en el momento adecuado, y yo también”, contó el fotógrafo en su red social con un carrusel de tres fotos del icónico momento.

El regreso triunfal de Medina

Gabriel Medina, tres veces campeón mundial de la WSL, pasó por una dura crisis personal que lo alejó del surf por más de un año. Su separación de su esposa y la necesidad de mejorar constantemente su desempeño deportivo lo llevaron a un punto de quiebre. Sin embargo, su regreso en 2023 y su participación en los Juegos Olímpicos de París marcaron un renacimiento personal y profesional.

Medina comentó sobre su casi perfecto puntaje de 9,90: "Sentí que era un 10. He hecho algunos 10 antes y me dije: 'Seguro que es un 10'. La ola era tan perfecta". Aunque no obtuvo el puntaje perfecto, su desempeño dejó una impresión duradera en el público y los jueces.

La foto de Medina se difundió rápidamente en las redes sociales, acumulando más de 2,4 millones de "me gusta" en pocas horas. Entre los comentarios destacaba el de su rival Igarashi: "Rayos, no nos dejó ni una jajajaja (riéndome para no llorar)"./CNN.