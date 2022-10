La emoción de un periodista al entrevistar a Messi: el gesto de la Pulga.

En la entrevista que Lionel Messi le brindó a Pablo Giralt en DirectTV Sports, el conductor y relator no pudo contener las lágrimas al final del encuentro con el crack argentino . En sus redes sociales, el comunicador había manifestado su emoción por poder conocer a La Pulga y se mostró muy agradecido por esa posibilidad.

“Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado”, escribió hace unos días cuando anunció que había entrevistado a Leo.