Las consecuecias del "espaldazo"

La decisión que tomó Estudiantes tras la sanción y quién reemplazará a Verón en la presidencia

Conocidas las duras medidas que le aplicó el tribunal de disciplina de la AFA, el club emitió un comunicado. Cuál será el próximo paso.

El Club salió a responderle a la AFA tras la dura sanción.

Foto: Prensa Club Estudiantes de La Plata

Según publican medios bonaerenses, la presentación abarcará únicamente al presidente y no a los futbolistas sancionados.

Eso se debería que la dirigencia entiende que, en los últimos años, la AFA suele disponer amnistías de fin de temporada para jugadores con sanciones leves, lo que podría dejar sin efecto las dos fechas impuestas para el inicio de 2026.

Quién reemplazaría a Juan Sebastián Verón si se mantiene la suspensión

La AFA resolvió que Verón deberá cumplir seis meses de inactividad en toda actividad relacionada con el fútbol, aunque podrá continuar con sus tareas internas como presidente.

Durante ese período, la representación formal del club ante la Asociación quedará a cargo de Martín Gorostegui, vicepresidente primero.

Gorostegui integra la conducción albirroja desde hace más de diez años. Fue vice de Verón entre 2014 y 2021 y luego presidente hasta abril de 2024, cuando la Brujita volvió a asumir.

En el descargo presentado ante el Tribunal, el propio Estudiantes reconoció que la orden de realizar el pasillo de espaldas había sido impartida por Verón, lo que derivó en la sanción más severa hacia el dirigente. “Es, por tanto, el propio presidente quien reconoce haber impartido la orden…”, señaló la institución.

Las sanciones al plantel de Estudiantes y el contexto del fallo

Además del castigo dirigencial, la AFA dispuso que Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez —que tampoco podrá ser capitán por tres meses—, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain no podrán disputar las dos primeras fechas del torneo 2026.

El club, además, deberá pagar una multa equivalente a 4.000 entradas.

La defensa presentada incluyó documentación sobre la alteración del PDF del Boletín donde figuraba la obligación de realizar el homenaje a Rosario Central, declarado campeón de manera sorpresiva por la Liga Profesional.

El comunicado oficial del club tras conocerse las sanciones

Tras el fallo, la Comisión Directiva difundió un comunicado dirigido a socios, socias, hinchas y a la comunidad albirroja. Allí anunció que está analizando en detalle la sanción recibida “a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”.

Asimismo, el texto expresado por la dirigencia remarca: “La Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.

Qué evalúa hacer Estudiantes si la AFA no modifica el fallo

Para la institución, la defensa de Verón es un asunto estrictamente institucional, y no descarta avanzar con una presentación ante el TAS si la apelación no prospera.

La resolución del Tribunal generó un fuerte rechazo en redes sociales, especialmente en X, donde hinchas y dirigentes de distintos clubes cuestionaron la severidad del castigo.

Fuente: con información de Diario Olé

