La cruda confesión de Juan Martín del Potro que estremeció a los fanáticos del tenis

“Cuando juego mi último partido con Delbonis, la gente no sabía que al día siguiente me fui a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. A partir de esa no vuelvo a hacer pública ninguna cirugía. No podía más con el dolor de pierna. Estuve en Suiza dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea y las cosas no funcionaban . Me fui a Estados Unidos”, comenzó.

“Entre cirugía y cirugía probaba tratamientos. No sé, debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario”, afirmó.

Después, continuó: “Me duele muchas veces para dormir. Cuando me giro de lado, me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos. Y la verdad que sí. Viene siendo como una pesadilla sin final que a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos y alternativas. Y todavía no la encuentro”.

El tenista argentino dijo que tal vez, su constante lucha "pueda inspirar o ayudar a otra gente”. “Yo, como cuento, mi vida cotidiana no es la que yo deseo. Yo era un tipo muy activo. Que le gustaba mucho hacer deporte. No solo jugar al tenis. Y de repente me invitan a jugar a un fútbol y soy el que lleva el mate y se sienta afuera. O van a jugar al pádel y hago los videitos. Y para mí es terrible”.

“Es muy complicado. Y yo hay veces que no tengo más ganas. Y no soy indestructible, soy como cualquier persona que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero tengo ese plus de que muchas veces tengo que poner buena cara en determinadas situaciones. Y a veces que no tengo más la energía. A mí me consume mucho lo de la pierna. Me consume anímicamente todo", explicó.

Yo me levanto y tomo entre seis y ocho pastillas: entre un protector gástrico, un antiinflamatorio, un analgésico, uno para la inflamación, uno para la ansiedad...”, detalló. Luego, agregó: “Ahora un médico me dice ‘usa una prótesis y dejate de joder’, pero otro médico me dice que espere a los 50 años: esa es mi pelea”.

Sobre su último encuentro frente a Novak Djokovic, Del Potro sentenció: "Me puse de nuevo con la dieta, estoy bajando peso. Quiero llegar lo más en forma posible. Será un evento para decir adiós. No hay vuelta atrás. El toque final se lo da Djokovic, que fue muy generoso en aceptar y en poder venir... Si al menos puedo estar una, dos o tres horas y tener paz en mi pierna, sería muy bonito. Sentirme bien dentro de una cancha de tenis de nuevo". / TN