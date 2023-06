La carrera de Lionel Messi da un giro inesperado y está a un paso de jugar en América

Mientras el Barcelona no consigue destrabar el Plan de Viabilidad con La Liga y por consiguiente no le puede dar vía libre a realizarle una oferta a Leo, mientras en Arabia Saudita soñaban con presentar al mejor del mundo este martes 6, en Miami se sigue cocinando a fuego lento un vinculo por dos años con la posibilidad de extenderlo por uno más, además de ser parte integral del club.

Más allá de que el equipo no sale del último puesto de la MLS, el Inter piensa en la contratación de Messi como un golpe global de la marca y terminar de instalar al fútbol de Estados Unidos en el planeta. Es verdad que el deseo de Leo era tener una nueva oportunidad en el Barcelona, pero esa chance está muy difícil y necesita de mucho tiempo para ver si se puede dar. En cambio, lo del Inter viene mucho más armado y sin tantos inconvenientes.

La idea de Messi es definir en los próximos días su futuro. No quiere estar dando vueltas durante mucho tiempo. Y atentos a algo no menor: la MLS se está jugando ahora y termina en octubre. Con lo cual, en caso de darse la llegada al Inter, no tardaría mucho en llegar, tal vez hasta después de los amistosos de Seleccion. A diferencia de lo que sería el Barcelona o un club de Premier, que tienen receso de verano antes de arrancar pretemporada.