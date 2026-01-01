La AFA defendió su gestión económica y denunció operaciones de desgaste: conocé los números reales

La AFA difundió un comunicado oficial para respaldar su política económica y responder a cuestionamientos públicos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a defender con firmeza su gestión económica y denunció una serie de operaciones de desgaste institucional impulsadas por sectores afectados por los cambios realizados desde 2017. En un comunicado oficial, expuso datos concretos sobre la revalorización de sus activos y el impacto positivo de las renegociaciones contractuales.

La herencia contractual y el cambio de modelo económico en la AFA Bajo el título “La única verdad, es la realidad”, la AFA explicó que al inicio de la actual conducción heredó contratos comerciales profundamente desfavorables, muchos de ellos vigentes hasta 2030. Según el documento, esos acuerdos no solo presentaban valores económicos bajos, sino que además dejaban a la entidad con una participación minoritaria en los ingresos, incluso en su principal activo: la Selección Argentina.

El comunicado detalla que, antes de 2017, la ecuación económica podía otorgar hasta un 70% de los ingresos a intermediarios, mientras que la AFA percibía apenas el 30% restante. Se mencionan antecedentes con ISL y Santa Mónica, además de contratos por amistosos internacionales en los que la Asociación cobraba una suma fija, sin participar de los ingresos reales generados por los eventos.

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.



https://t.co/sSmwehRakD pic.twitter.com/kPe1djedjj — AFA (@afa) December 31, 2025 Renegociaciones, intereses afectados y respuesta política de la AFA Desde la entidad sostienen que esa lógica fue revertida de manera progresiva mediante la renegociación de contratos con sponsors y socios comerciales, logrando invertir la ecuación económica. En la actualidad, según el comunicado, la AFA obtiene el 70% de los ingresos, mientras que el 30% corresponde a los socios comerciales, una relación que consideran más justa y sostenible.

En ese contexto, el texto apunta contra sectores que se negaron a renegociar acuerdos desfavorables y que, según la AFA, impulsan operaciones mediáticas de desinformación con el objetivo de generar desgaste institucional y forzar una negociación que les permita recuperar antiguos privilegios económicos. “La trama de mentiras y desinformación no responde a ninguna causa altruista”, sostiene el comunicado. Las declaraciones del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, realizadas durante el Summit de Olé, refuerzan el mensaje institucional. Allí ratificó que muchos derechos estaban comprometidos hasta 2030 bajo esquemas que favorecían a terceros y destacó que la actual gestión logró modificar ese escenario en beneficio del fútbol argentino.