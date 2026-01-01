1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
conflicto

La AFA defendió su gestión económica y denunció operaciones de desgaste: conocé los números reales

La apuntada AFA respondió a las críticas por su gestión económica, expuso la revalorización de activos y apuntó contra sus enemigos del fútbol. Mirá qué pasó.

La AFA difundió un comunicado oficial para respaldar su política económica y responder a cuestionamientos públicos.

La AFA difundió un comunicado oficial para respaldar su política económica y responder a cuestionamientos públicos.

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a defender con firmeza su gestión económica y denunció una serie de operaciones de desgaste institucional impulsadas por sectores afectados por los cambios realizados desde 2017. En un comunicado oficial, expuso datos concretos sobre la revalorización de sus activos y el impacto positivo de las renegociaciones contractuales.

La herencia contractual y el cambio de modelo económico en la AFA

Bajo el título “La única verdad, es la realidad”, la AFA explicó que al inicio de la actual conducción heredó contratos comerciales profundamente desfavorables, muchos de ellos vigentes hasta 2030. Según el documento, esos acuerdos no solo presentaban valores económicos bajos, sino que además dejaban a la entidad con una participación minoritaria en los ingresos, incluso en su principal activo: la Selección Argentina.

Lee además
Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay
Rompió su celular

Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay
La Asociación del Fútbol Argentino es seguida de cerca por la Justicia en una causa de alcance internacional.  
conflicto

Explosión en la AFA: investigan el desvío de 42 millones de dólares a sociedades fantasmas

El comunicado detalla que, antes de 2017, la ecuación económica podía otorgar hasta un 70% de los ingresos a intermediarios, mientras que la AFA percibía apenas el 30% restante. Se mencionan antecedentes con ISL y Santa Mónica, además de contratos por amistosos internacionales en los que la Asociación cobraba una suma fija, sin participar de los ingresos reales generados por los eventos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2006435298289611015&partner=&hide_thread=false

Renegociaciones, intereses afectados y respuesta política de la AFA

Desde la entidad sostienen que esa lógica fue revertida de manera progresiva mediante la renegociación de contratos con sponsors y socios comerciales, logrando invertir la ecuación económica. En la actualidad, según el comunicado, la AFA obtiene el 70% de los ingresos, mientras que el 30% corresponde a los socios comerciales, una relación que consideran más justa y sostenible.

En ese contexto, el texto apunta contra sectores que se negaron a renegociar acuerdos desfavorables y que, según la AFA, impulsan operaciones mediáticas de desinformación con el objetivo de generar desgaste institucional y forzar una negociación que les permita recuperar antiguos privilegios económicos. “La trama de mentiras y desinformación no responde a ninguna causa altruista”, sostiene el comunicado.

Las declaraciones del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, realizadas durante el Summit de Olé, refuerzan el mensaje institucional. Allí ratificó que muchos derechos estaban comprometidos hasta 2030 bajo esquemas que favorecían a terceros y destacó que la actual gestión logró modificar ese escenario en beneficio del fútbol argentino.

Temas
Seguí leyendo

Liga Mendocina de Fútbol: Omar Sperdutti propuso adelantar las elecciones ante los escándalos

Qué dijo el abogado de Chiqui Tapia tras la imputación al presidente de AFA

Por qué la Justicia imputó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Claudio Fabián Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario a pesar de la controversia

Copa Argentina: repasá los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú

Rally Dakar 2026: los 20 argentinos que correrán en Arabia Saudita y sueñan con hacer historia

Mundial 2026, Finalissima y Juegos Olímpicos de Invierno marcan una agenda deportiva cargada

Se confirmaron los cruces de Argentina en la United Cup 2026 y el debut será ante España

LO QUE SE LEE AHORA
La Copa Argentina tendrá a cuatro elencos provinciales.
a ganar

Copa Argentina: repasá los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.
Alerta sanitaria

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.
Felicidad

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras