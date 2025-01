Jugó en la Selección y ahora amenazó de noquar a Vinicius

Dialogando para el podcast Indómitos TV, el hispanoargentino no se guardó nada, y en tono chistoso, invitó a pelear al futbolista brasileño : “Sería un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia”, manifestó Maffeo. A su vez, el jugador mallorquín aseguró que “ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en diez segundos”.

image.png

Los cánticos con Vinicius Junior

Por otra parte, otro de los puntos de la nota a los que hizo alusión el argentino, fue en torno a los cánticos y actos racistas que tienen lugar en el fútbol español y la respuesta del ex Flamengo sobre el tema: “Hay cuatro tontos que están en todos lados. A Vinicius le afecta, obvio, no es agradable. Si yo voy a África y me llaman ‘blanquito de mierda’ me afectará. A él le afecta, está muy mal y hay que condenarlo”.

A su vez, Maffeo sentenció: “No creo que provoque para que lo insulten. Se equivoca en algunas cosas como hacemos todos, en la manera de hablarle a los jugadores o a los árbitros, pero no creo que juegue con el tema del racismo”.

Fuente Doble Amarilla.