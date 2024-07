Javier Mascherano: "Es el circo más grande que vi en mi vida"

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " En el inicio de los Juegos Olímpicos en París, Argentina sufrió un papelón inolvidable al caer ante Marruecos. Este encuentro estuvo marcado por una postergación de más de una hora y cuarenta minutos, donde el VAR anuló un gol que podría haber cambiado el rumbo del partido. Un debut lleno de sorpresas en el Grupo B que dejó a todos boquiabiertos. En medio de todo este caos, el entrenador argentino reveló que su equipo sufrió un robo horas antes del partido. Thiago Almada fue víctima de la falta de seguridad en la previa, perdiendo un reloj y anillos durante el entrenamiento. Aunque decidieron no hablar del tema en ese momento, la frustración era evidente y sentían que no se les estaba tomando en serio. A pesar de todo lo sucedido, el Jefecito instó a su equipo a “dar vuelta la página” y enfocarse en lo positivo. Reconoció la confusión que reinaba en el plantel, pero subrayó la importancia de ganar los próximos partidos para clasificar. Con una mezcla de bronca y determinación, Argentina buscará dejar atrás este episodio y luchar por su lugar en el torneo. #JJOO #Argentina #Marruecos #Mascherano #París"

