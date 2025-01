Inició el Rally Dakar 2025: mirá cómo les fue a los argentinos en Arabia Saudita

Te puede interesar: Arranca el Rally Dakar 2025: quiénes son los argentinos que sueñan con dar pelea

En la categoría Side by Side hubo una dupla argentina vencedora, conformada por ganador Jeremías González Ferioli y Pedro Gonzalo Rinaldi (Can Am). Sextos fueron otros argentinos, Manuel Andújar y Bernardo Graue (Can Am). Décimo quedó Diego Martínez (Can Am), quien es navegado por el uruguayo Sergio Lafuente. En el 12º lugar quedó Fernando Matías Acosta (BRP), quien es navegante del ecuatoriano Sebastián Guayasamín.

En lo que respecta a motos, los hermanos Luciano Benavides se ubicaron 7º y 24º con sus KTM. En tanto que el neuquino Santiago Rostan (KTM) fue 68º en el comienzo de su segundo Rally Dakar.

Este sábado comenzará la verdad de la carrera con la primera etapa que también se desarrollará en Bisha. Serán 412 kilómetros cronometrados en los que se espera arena y sectores con muchas piedras por lo que será vital evitarlas. / Infobae