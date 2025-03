¡Imaginate que lo hizo hablar a Schumacher! Colapinto causó estragos en la F1

Según lo relata Infobae en su portal deportivo, el futuro de Jack Doohan en Alpine se encuentra bajo una creciente presión antes del inicio de la temporada de Fórmula 1 . La situación se intensificó tras las declaraciones del ex piloto Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse, donde evaluó el rendimiento del australiano y su competencia con Franco Colapinto .

“Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, por lo que he escuchado, pasará bastante rápido”, afirmó Schumacher en el segmento que conduce con Peter Hardenacke para la cadena Sky Sports, sugiriendo que Doohan tiene un margen de maniobra reducido en Alpine. “No tiene mucho futuro ahora. Se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo”, agregó mientras destacó la necesidad del australiano de demostrar su valía en el inicio de la temporada.