Historia de los Mundiales: Estados Unidos 1994, Mandela, Amia y la tristeza por Diego.

Los tres sucesos, hay que decirlo, son incomparables y sólo ingresan en este capítulo de la historia porque sucedieron casi simultáneamente. Pero hay que se francos: no es posible unir la aberración de un atentado como el que sufrió la AMIA con la asunción de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica o la salida de Maradona del Mundial de Estados Unidos por doping. Pero como diría el locutor Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, y en ese cóctel que fue 1994 pasaron cosas que nos marcaron a fuego para el futuro. Porque, ¿para qué sirve el repaso histórico si no es para advertir las consecuencias que esos hechos tuvieron, tienen y tendrán en nuestra vida? Si no la tomáramos desde este punto de partida, la historia sólo sería un bronce aburridísimo, letras de molde escritas sin la más mínima noción de su efecto.