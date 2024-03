Habló el abogado de uno de los jugadores de Vélez y la pudrió

El abogado del arquero uruguayo del Club Atlético Vélez Sarsfield , el apuntado Sebastián Sosa , Ernesto Baaclini, aseguró hoy que el relato de la denunciante en la causa iniciada en Tucumán por presunto abuso sexual contra cuatro jugadores del "Fortín" "está armada" y cuestionó a la joven al señalar: "¿Por qué no se retiró o no gritó?".

"Sosa no hizo nada más que mandarle un chat. ¿Por qué no se retiró o no gritó?", sentenció Baaclini en declaraciones radiales y aseguró que "esto está armado".