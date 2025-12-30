30 de diciembre de 2025
{}
se dieron con todo

Guerra en el Kick Boxing: ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal

Un combate de Kick Boxing por el título mundial de la WKU terminó en violencia extrema en Serbia. Mirá lo sucedido.

El festejo por el título mundial de Kick Boxing derivó en un violento ataque dentro y fuera del ring. &nbsp;

El festejo por el título mundial de Kick Boxing derivó en un violento ataque dentro y fuera del ring.

 

Por Sitio Andino Deportes

Lo que debía ser una noche consagratoria para el Kick Boxing internacional terminó en un episodio de violencia extrema. Tras la victoria por nocaut del griego Giannis Tsoukalas ante el local Vahid Kicara, una multitud invadió el ring y atacó brutalmente al equipo visitante durante la final por el título mundial profesional de la WKU (-67 kg), disputada en Novi Pazar, Serbia.

Del nocaut al caos absoluto tras la pelea de Kick Boxing

El combate se desarrolló ante cientos de espectadores y concluyó con un nocaut contundente a favor de Tsoukalas. Sin embargo, apenas finalizó la pelea, decenas de personas ingresaron al ring y comenzaron a golpear a los integrantes de la delegación griega, según reportes de medios locales y los portales especializados Fightsports.gr y Sportinjo.

De acuerdo con los testimonios, el clima ya era tenso antes del cierre del combate. Aun así, Tsoukalas se arrodilló e hizo una reverencia en señal de respeto para evitar incidentes, gesto que no alcanzó para frenar la violencia.

El relato del ataque: “Nos atacaron sin piedad”

El entrenador Pavlos Kochliaridis, integrante de la esquina del campeón, brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido: “ Tras la victoria por nocaut entramos al ring para celebrar con modestia. Giannis se arrodilló para mostrar respeto, pero de repente el hermano del oponente le propinó un golpe que lo tiró al suelo”, señaló.

Y agregó: “En cuestión de segundos, más de 100 personas subieron al ring y nos atacaron sin piedad. Nos golpeaban mientras intentábamos cubrirnos la cabeza y las costillas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MilenaB24366673/status/2005417194700861696&partner=&hide_thread=false

Golpes, patadas y sillas en plena agresión

El equipo griego —integrado por Tsoukalas, Nikos Gikas, Zisi Pangouras y Kochliaridis— quedó completamente superado en número. “Nos patearon, nos golpearon por detrás, nos pisotearon y nos lanzaron sillas. Durante dos minutos no apareció la policía. Podría haber sido una tragedia”, relató el entrenador.

Incluso, según el testimonio recogido por Fightsports.gr, uno de los agresores habría sido visto con un cuchillo, lo que incrementó el nivel de peligro del episodio. “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos cuatro. Nos salvamos milagrosamente”, afirmó Kochliaridis.

Intervención policial tardía e investigación en curso

La prensa serbia confirmó que la pelea se extendió fuera del ring y que la policía local tuvo serias dificultades para controlar la situación debido al escaso número de agentes asignados al evento. El portal Sportinjo informó que al menos 50 personas participaron activamente de la reyerta.

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que la investigación sigue en curso y que se avanzará con acciones legales contra los responsables de la agresión.

Traslado de urgencia y responsabilidad de la organización

Por razones de seguridad, Tsoukalas y su equipo abandonaron inmediatamente Novi Pazar y fueron trasladados a un hospital en Belgrado para realizar controles médicos preventivos. Afortunadamente, no se informaron lesiones de gravedad.

Los organizadores del evento reconocieron fallas en el operativo y admitieron que no había personal de seguridad suficiente para controlar una situación de este calibre, un punto que ahora también forma parte de la investigación oficial.

