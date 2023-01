Gorosito destapó la olla en Gimnasia tras su salida poco decorosa

Pipo Gorosito avisó que no cobraba hace rato.

Néstor Gorosito le puso fin a su ciclo como entrenador de Gimnasia , aseguró que "no me regalaron el contrato" y le deseo lo mejor a Sebastián Romero en la nueva etapa.

"Nosotros vinimos a salvar a un equipo del descenso y nos renovaron el contrato porque aumentamos el valor del plantel, con una mayoría enorme de chicos sumado a una buena campaña. A mí no me regalaron el contrato", declaró "Pipo" en conferencia de prensa.

Luego de despedirse del plantel, "Pipo" habló con la prensa y contó que "a partir de agosto no cobramos más, no me tomó por sorpresa la situación económica que hoy se está viendo. Todo aquel que estaba en el Mundo Gimnasia lo sabía".