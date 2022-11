Gabriel Heinze inició su nuevo proceso en Newell's

Gabriel Heinze , nuevo entrenador de Newell´s Old Boys , aseguró hoy que en su primera jornada de entrenamiento en el predio rojinegro en Rosario se me vinieron a la memoria "varios recuerdos” y adelantó que para conformar el nuevo equipo tiene dos jugadores por puesto para reemplazar a los que se fueron.

En su primera charla de este nuevo ciclo, Heinze detalló que cuando entró al campo de entrenamiento se le "vinieron varios recuerdos a la cabeza. Por eso no quise estar mucho tiempo, para ir saboreándolo de a poquito. Me siento con muchas ganas de empezar, de ir conociendo a estos chicos y ellos a mí".

Estaba cansado y no era considerado

Estaba cansado y no era considerado El Patrón Jorge Bermúdez se va de Boca Juniors

Respecto de los jugadores aclaró que todavía no estuvo "mucho con ellos. Hicimos una charla de cinco minutos y después no les dije más nada porque no se pudo. Estos primeros días son más ejercicios, de volumen para que puedan ir agarrando más ritmo entrenamiento".