Fútbol: Monte Comán sigue en primera gracias a los goles de Gabriel Ripa

GABRIEL RIPA (Goleador de Monte Comán)

La verdad que fueron dos partidos muy difíciles con Constitución y El Porvenir, el primero en nuestra cancha era ganar o ganar donde se nos dio el triunfo casi sobre la hora y nos dio un respiro para enfrentar a El Porvenir, donde veníamos convencidos, no sé si es palabra justa pero veníamos a darlo todo para poder ganar y quedarnos en primera división como se merece Monte Comán.

Enfrentamos a un gran El Porvenir donde jugaron varios pibes pero todos quieren mostrarse ya que van a jugar el Torneo Regional Federal Amateur de A.F.A. y muestran sus condiciones al técnico y nos vamos con la victoria, muy felíz porque dejamos la vida y ganarlo así de esta forma es hermoso (anotó el gol de la victoria, el 2 a 1 a los 48 minutos del segundo tiempo).

La verdad es que estábamos por tirar la toalla casi a lo último porque no sabíamos en qué momento se terminada el partido. El gol vino con un pelotazo donde desborda el “Rulo” por la izquierda, rebota en un defensor y salté a cabecear, cerré los ojos y vi que la pelota fue entrando despacito al arco y ahí se desató la locura, gracias a Dios que nos dejó en primera división.

En el momento del gol si digo algo miento, porque pasaron un montón de cosas, no lo puedo explicar, pensé en mi familia en mis hijos, mis amigos donde veníamos medio tocados con compañeros lesionados con Gonzalo Delgado el arquero, un crack que si no hubiera sido por él en el partido contra Constitución donde ellos tuvieron muchísimas chances de gol y nos salvó donde no fui solo yo, sino todo el equipo que dejó el alma en la cancha y las sensaciones ahora que nos salvamos son hermosas pero al principio eran muchos nervios y ahora estamos un poquito más relajados, más contentos.

Esto se festeja como si hubiéramos ganado un campeonato porque si no ganábamos nos depositaba en la “reválida” y hay que jugar con esos equipos de primera “B” que son muy complicados y gracias a Dios fue el último partido del año y habrá que pensar en el 2023.

El gol y la permanencia en primera división se lo dedico primero a mi familia, mis viejos, mi hermano, mis hijos los mellis, Sol la mamá, a la gente de Monte Comán, a mis compañeros, al cuerpo técnico que me dieron la oportunidad de volver al club y estoy sumamente agradecido a ellos y gracias a Dios les puedo pagar de ésta forma porque es la única forma que les puedo pagar (con goles), donde me abrieron los brazos como uno más y son unos fenómenos.

Foto: Antonio Gozález.

