Fútbol internacional: le dieron una brutal patada y murió

Aunque el fútbol no es considerado un deporte de riesgo, en los últimos meses hubo varios casos de jugadores que tuvieron sustos dentro del campo de juego. En el ámbito local el más reciente fue Javier Altamirano durante el partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors donde una convulsión suspendió la actividad. En paralelo pero en Argelia , un juvenil de 17 años atravesó una situación similar pero el final de la historia fue completamente diferente al caso del chileno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_los_lideres/status/1772060253317660928&partner=&hide_thread=false Tragedia en el futbol de Argelia, Wassim Jazzar de 17 años falleció tras recibir una patada accidental durante el partido, QEPD. pic.twitter.com/r2YhouVOsi — Los Líderes (@_los_lideres) March 25, 2024

Tanto los amigos como oponentes se tomaban la cabeza al ver que el jugador no mostraba señales de vida. Uno de los que ingresó a asistir a Wassim le sacó los botines y las medias mientras otro realizaba maniobras de reanimación sobre el cuerpo. Antes de que termine la dramática escena, un auto entró a la cancha para trasladar a Djezzar al hospital más cercano. Los sitios DZ Foot and Shoot Africa, confirmaron que no había ambulancia ni personal médico para poder auxiliar a la víctima con la velocidad necesaria y que es una grave falta en el reglamento de cualquier torneo que se dispute sobre terreno argelino.