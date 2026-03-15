Franco Riva ganó el Callejero de Buenos Aires y arrancó con todo el TC2000

El TC2000 puso primera en la temporada 2026 con el tradicional Callejero de Buenos Aires, donde Franco Riva fue el gran protagonista al quedarse con la victoria tras dominar la carrera desde la largada. El piloto del Proracing, al mando de su Chevrolet Cruze, aprovechó la pole otorgada por el sistema de grilla invertida y desde el inicio marcó el ritmo de la competencia para quedarse con un triunfo contundente en el trazado urbano.
Una victoria en el TC2000 de hoy construida desde el comienzo
Detrás del líder apareció Emiliano Stang, quien con su Toyota Corolla Cross GR del equipo Toyota Gazoo Racing mostró un gran ritmo en la parte final de la competencia e intentó atacar en los últimos giros, aunque no logró concretar la maniobra.
Finalmente, Stang debió conformarse con el segundo lugar, mientras que Gabriel Ponce de León completó el podio tras un sólido rendimiento durante todo el fin de semana.
Una carrera con incidentes y abandonos
La final se desarrolló sobre un trazado urbano de 2.509 metros, con los muros muy cerca de la pista y pocas zonas para intentar sobrepasos, lo que hizo que la carrera se volviera estratégica. Uno de los momentos más tensos se dio cuando el auto de Francisco Monarca (Honda ZR-V) se incendió en plena competencia, lo que obligó a neutralizar la carrera durante varios minutos. Afortunadamente, el piloto no sufrió lesiones.
También hubo abandonos importantes, entre ellos el del campeón 2025 Matías Rossi, quien marchaba quinto cuando el motor de su Toyota Corolla Cross GR se rompió a falta de diez minutos para el final. Otros que debieron desertar fueron Nicolás Palau, por un problema en la caja de cambios, y Marcelo Ciarrocchi, tras golpear contra el muro.