Franco Riva ganó el Callejero de Buenos Aires y arrancó con todo el TC2000

Franco Riva se llevó el triunfo en el inicio del campeonato 2026 del TC2000.

El TC2000 puso primera en la temporada 2026 con el tradicional Callejero de Buenos Aires , donde Franco Riva fue el gran protagonista al quedarse con la victoria tras dominar la carrera desde la largada. El piloto del Proracing , al mando de su Chevrolet Cruze , aprovechó la pole otorgada por el sistema de grilla invertida y desde el inicio marcó el ritmo de la competencia para quedarse con un triunfo contundente en el trazado urbano.

Riva largó adelante y rápidamente tomó el control de la carrera, manteniendo siempre a raya a sus perseguidores en un circuito callejero exigente y con muy pocas oportunidades de sobrepaso.

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Detrás del líder apareció Emiliano Stang , quien con su Toyota Corolla Cross GR del equipo Toyota Gazoo Racing mostró un gran ritmo en la parte final de la competencia e intentó atacar en los últimos giros, aunque no logró concretar la maniobra.

Finalmente, Stang debió conformarse con el segundo lugar , mientras que Gabriel Ponce de León completó el podio tras un sólido rendimiento durante todo el fin de semana.

Una carrera con incidentes y abandonos

La final se desarrolló sobre un trazado urbano de 2.509 metros, con los muros muy cerca de la pista y pocas zonas para intentar sobrepasos, lo que hizo que la carrera se volviera estratégica. Uno de los momentos más tensos se dio cuando el auto de Francisco Monarca (Honda ZR-V) se incendió en plena competencia, lo que obligó a neutralizar la carrera durante varios minutos. Afortunadamente, el piloto no sufrió lesiones.

También hubo abandonos importantes, entre ellos el del campeón 2025 Matías Rossi, quien marchaba quinto cuando el motor de su Toyota Corolla Cross GR se rompió a falta de diez minutos para el final. Otros que debieron desertar fueron Nicolás Palau, por un problema en la caja de cambios, y Marcelo Ciarrocchi, tras golpear contra el muro.

El top 10 del Callejero de Buenos Aires

Franco Riva (Chevrolet Cruze)

Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR)

Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross)

Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR)

Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V)

Franco Morillo (Chevrolet Tracker)

Diego Ciantini (Nissan Kicks)

Benjamín Squaglia (Fiat Cronos)

Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross)

Matías Capurro (VW Nivus)

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El testimonio de Franco Riva (Chevrolet Cruze) en Campeones, luego de haber logrado la victoria en el Callejero de Buenos Aires.#CallejeroBA pic.twitter.com/1PbD1zyMlg — Campeones (@Campeonesnet) March 15, 2026

Lo que viene en el TC2000

Tras el arranque en Buenos Aires, el TC2000 continuará su calendario con la segunda fecha del campeonato, programada para el 12 de abril, en un escenario que todavía está por confirmarse.

De esta manera, Franco Riva comenzó el año de la mejor forma posible y se perfila como uno de los protagonistas de la temporada.

Preguntas clave sobre la carrera del TC2000 en Buenos Aires

¿Quién ganó la carrera del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires?

El piloto Franco Riva se quedó con la victoria en la primera fecha del TC2000 2026, disputada en el circuito callejero de Buenos Aires.

¿Qué auto manejó Franco Riva para ganar la carrera?

Riva ganó la competencia al volante de un Chevrolet Cruze del equipo Proracing, siendo además el único sedán de la categoría.

¿Quiénes completaron el podio en el Callejero de Buenos Aires?

El podio lo completaron Emiliano Stang, segundo con un Toyota Corolla Cross GR, y Gabriel Ponce de León, tercero con otro Corolla Cross.

¿Por qué abandonó Matías Rossi en la carrera del TC2000?

El campeón Matías Rossi debió abandonar cuando marchaba quinto debido a una rotura en el motor de su Toyota Corolla Cross GR.