Franco Colapinto y un mensaje contundente sobre el auto de Alpine: "No me da confianza"

Qué dijo Colapinto antes de competir en Hungría

Con la mira puesta en sumar sus primeros puntos y lograr una performance sólida, Colapinto fue directo al describir el principal obstáculo que enfrenta hoy como falta de confianza con el vehículo: “Desde el principio dije que me falta confianza con el auto y que a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto, y eso simplemente no me da confianza”, reconoció.