Franco Colapinto tuvo un día difícil en la F2: críticas y comunicado oficial

"Tenía más ritmo Antonelli pero es muy complicado pasar y estaba cómodo ahí. Pero el ingreso a boxes fue muy temprano, en la vuelta 20, todavía me quedaban 25. Pusimos gomas superblandas que usé en la clasificación que tenían cinco vueltas rápidas y estaban bloqueadas y patinadas, en vez de poner las nuevas. Fue un error no haberlas puesto, porque tenía un ritmo desastroso, así que no había mucho que hacer", explicó Colapinto, quien cayó un escalón en la tabla de de la Fórmula 2, donde está octavo con 38 puntos.