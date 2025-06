Franco Colapinto tiene una cábala monstruosa ¡No te pierdas qué es!

“Tengo muchas, de esas, vos sabes. Muchos de mis colegas sudamericanos tenemos muchas cosas que hacemos y con muchas cosas creo que me quedo corto. Por ejemplo, siempre me pongo primero las cosas de la derecha. Primero el zapato derecho, el guante derecho, incluso la pierna derecha del traje ”, explicó el argentino.

Además, añadió que esas no eran sus únicas cábalas: “También entro de un salto por el lado derecho del auto. Me toco el cinturón antes de subirme al auto. Son cosas que nos dan un poco de consistencia y una rutina. Un poco de tranquilidad cuando manejamos y tratamos de no hacerlas mal antes de una carrera”.