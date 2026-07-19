19 de julio de 2026
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Mattia Colnaghi

Fórmula 3: Mattia Colnaghi logró un histórico cuarto puesto en Spa y firmó su mejor resultado

El piloto ítalo argentino Mattia Colnaghi tuvo acción en la exigente Fórmula 3 y tuvo un gran fin de semana. Repas{a lo sucedido.

Mattia Colnaghi tuvo una destacada actuación en Spa-Francorchamps y cerró su mejor fin de semana desde su llegada a la categoría.

Mattia Colnaghi tuvo una destacada actuación en Spa-Francorchamps y cerró su mejor fin de semana desde su llegada a la categoría.

Por Sitio Andino Deportes

Mattia Colnaghi consiguió este domingo su mejor resultado en la Fórmula 3 al finalizar cuarto en la carrera principal disputada en Spa-Francorchamps, por la sexta fecha del campeonato. El piloto ítalo-argentino estuvo cerca del podio, sumó puntos importantes y confirmó su crecimiento en la categoría.

Con esa maniobra, Colnaghi se instaló en el cuarto lugar y administró la diferencia con inteligencia en un circuito exigente como Spa-Francorchamps, donde el desgaste de los neumáticos y las variantes climáticas suelen ser determinantes para el resultado final.

El argentino cerró su mejor fin de semana y sumó puntos para el campeonato

La carrera estuvo neutralizada en los primeros giros por el ingreso del Auto de Seguridad tras el despiste de Yevan David, aunque el desarrollo luego ofreció múltiples sobrepasos y cambios de posiciones. Mientras el mexicano Ernesto Rivera remontó hasta quedarse con la victoria, el piloto ítalo-argentino evitó errores y mantuvo un ritmo constante.

En el cierre de la prueba, Mattia Colnaghi resistió la presión del polaco Maciej Gladysz y aseguró el cuarto puesto, el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 3, quedando a solo una posición de conseguir su primer podio internacional.

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Gracias a los puntos obtenidos en Spa-Francorchamps, Mattia Colnaghi alcanzó las 20 unidades y avanzó hasta el 16° puesto del campeonato, consolidando su mejor producción desde que desembarcó en la categoría.

La victoria fue para el mexicano Ernesto Rivera, de Campos Racing, quien superó a Hiyu Yamakoshi y Freddie Slater. En tanto, Ugo Ugochukwu continúa como líder del campeonato con 104 puntos, apenas uno por delante de Slater. La próxima fecha de la Fórmula 3 se disputará entre el 24 y el 26 de julio en el Hungaroring, Hungría.

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