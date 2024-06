Fórmula 1: Max Verstappen confirmó dónde correrá en 2025

"Creo que ya lo he dicho antes", respondió. "Quiero decir, naturalmente la gente está hablando, pero lo más importante es que tenemos un coche muy competitivo para el futuro". "Estamos trabajando muy bien como equipo para intentar mejorar más. Por supuesto, ya lo he dicho con el equipo, estamos trabajando y centrándonos en el año que viene para intentar volver a ser competitivos".

Cuando se le preguntó si podría decidir marcharse si el coche de 2025 parecía no ser el mejor, Verstappen fue claro: "Tengo un contrato a largo plazo con el equipo, estoy muy contento donde estoy y, como he dicho antes, nos estamos centrando también en el próximo año con cosas que podemos implementar en el coche". "Así que supongo que eso debería decir lo suficiente respecto a dónde voy a estar el año que viene".

La respuesta no satisfizo del todo a los periodistas, y Verstappen enfrentó una pregunta en la que se le pedía un simple sí o no. "¿No has sacado eso de mi respuesta antes?", respondió. "OK. Sí. Y eso es lo que he dicho. Ya estamos trabajando también en el coche del año que viene".