Festejó a lo Lionel Messi y armó un "despelote" sin precedentes en el Pádel mundial

Luego de mirar con un gesto de incredulidad a las cámaras, Yanguas encaró a su contrincante cerca del juez principal para manifestar su descontento: “No no te he faltado el respeto nunca, Juan. En mi vida. Nunca te he faltado el respeto”.

Lejos de querer bajar los ánimos, Lebrón fue un paso más adelante en sus declaraciones post partido: “La verdad es que sinceramente la celebración no ha sido para el público, ha sido para los rivales, no tienen que preocuparse porque les tengo un gran cariño. Aunque me estén pitando no lo sientan así, está todo bien con Acapulco y México. Con respecto a los rivales, siempre entendí que uno puede tomarse las celebraciones como quiera, ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que pidan perdón y aún no me han pedido disculpas y sinceramente les invito que lo hagan porque yo también los hice, ya que hay un Mundial y espero que el equipo vaya para delante. Hay que controlar lo que hacemos, pedí disculpas y lo vuelvo a hacer ”.