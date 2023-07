Facundo Campazzo arranca su segunda etapa en España

Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido", expresó Campazzo en el video de presentación.

Y agregó: "Con mucha gente he seguido en contacto. Las relaciones que he dejado aquí, amigos y compañeros, son las que más extraño y eso me ha empujado también a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija nació aquí y era muy importante la comodidad para estar tranquilo. Ellos están felices".

Por último, el base de 32 años cerró: "Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos y en cada título que se nos presente hay que intentar conseguirlo. Vamos a trabajar día a día toda la temporada para conseguirlo, vamos a dejarlo todo en cada partido para que peleemos por las cosas importantes de nuevo y vamos a dejar todo por ese objetivo".

Facundo Campazzo regresa a Real Madrid por 4 temporadas. Firmó contrato hasta el 30 de junio de 2027. pic.twitter.com/ufPz7fuQQ2 — Matias Traversa (@MatiTraversa) July 18, 2023

En un comunicado oficial, el equipo español manifestó: "El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Facundo Campazzo por el que el jugador queda vinculado al club durante cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2027".

"Facundo Campazzo regresa al Real Madrid para afrontar su segunda etapa en nuestro club, con el que ha ganado 11 títulos: dos Copas de Europa, tres Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España", añadió.

En esa línea, culminó: "Facundo Campazzo afrontará su sexta temporada en el Real Madrid, con el que ya ha vivido una de las épocas más exitosas de nuestra historia".