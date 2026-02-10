Eventos de Deporte solidario: cuando todo se une a la causa y llega donde nadie llega

A veces el Deporte trasciende la cancha, el resultado y el podio. Se convierte en una herramienta social capaz de acercarse a la realidad cotidiana , generar vínculos y tender una mano donde más se necesita. En Luján, una experiencia sostenida en el tiempo demuestra que la solidaridad también se entrena .

Desde hace una década en la Provincia de Mendoza , un grupo de mujeres impulsa la Caravana de Reyes Magos , una acción solidaria que recorre sectores vulnerables del departamento y que nació, simplemente, de pensar en el otro . “La idea surgió un día en el que me puse a pensar en aquellas personas que no tienen las mismas condiciones que yo”, explicaron.

“Me encanta ayudar a las personas, aportar un granito de arena”, remarcan desde la organización, que evita rotular la iniciativa como un acto asistencialista. “No sé si definirlo como solidaridad, lo hacemos más bien de corazón, para ayudar y sacar muchas sonrisas” , expresaron las chicas del Maxi Hockey de Luján de Cuyo.

En cada edición se reflejan valores que exceden cualquier competencia: empatía, respeto, compromiso y trabajo colectivo . “Para mí el respeto ante todo es lo primordial y lo más importante” , sostienen.

Organización, equipo y compromiso comunitario

La caravana no sería posible sin una logística construida en conjunto. El grupo se organiza de manera colaborativa: algunas se encargan de conseguir donaciones, otras compran las bolsas, otras prestan su casa para preparar los regalos.

“Todas mis chicas son muy colaboradoras, nos dividimos las tareas y trabajamos en equipo”, explican. Además, utilizan las redes sociales y flyers para ampliar el alcance y sumar manos solidarias. “Nos organizamos entre todas para recaudar golosinas y llegar a más gente que también nos ayuda”.

Llegar donde nadie llega a través del Deporte

La iniciativa recorre zonas donde muchas veces las acciones solidarias no alcanzan: Cipolletti, Bella Vista, Brandsen, entre otros sectores de Luján. “Hace 10 años venimos realizando la caravana en lugares donde nadie llega”, destacan.

La respuesta de la comunidad es siempre un motor para continuar. “La respuesta es muy positiva, con agradecimiento y apoyo. Eso es lo que nos motiva a seguir”.

El impacto que deja huella

Cada edición deja imágenes difíciles de olvidar. “Este año me marcó mucho el agradecimiento de los niños y de los abuelitos al momento de entregarles el regalito. Son chicos que valoran todo, con los ojos llenos de lágrimas por la felicidad”, relatan.

Son experiencias que, aseguran, transforman también a quienes ayudan. “Ayudar al otro te hace crecer como persona, te sensibiliza y te recuerda que los pequeños gestos pueden cambiar mucho”.

Mami hockey Luján

Deporte, más allá del resultado

Desde la mirada del deporte amateur y social, el mensaje es claro: “El deporte está más cerca de la gente y de la realidad cotidiana, genera un compromiso más genuino con la comunidad”.

Y el aprendizaje final apunta a las nuevas generaciones: “Que entiendan que el deporte no es solo competencia y resultados, sino compromiso y solidaridad. Ayudar al prójimo nos hace más grandes como personas y fortalece al equipo desde lo humano”.

Gabriela Arias, la cara visible del proyecto

La mandamás de todo este equipo solidario no baja los brazos y lleva adelante todas las labores en el ámbito deportivo y social.