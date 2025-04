Es de General Alvear y cumple su sueño de jugar en el fútbol de Primera

A sus 16 años, Jazmín Barrera , oriunda de General Alvear , se encuentra viviendo un gran capítulo en su carrera futbolística al ser una de las promesas del San Luis FC . La joven dejó atrás su ciudad natal, su familia y su club, 10 de Septiembre , para seguir su sueño de jugar al fútbol profesional. Aunque la decisión no fue fácil, la sureña enfrenta en la actualidad una oportunidad que no podía dejar pasar. En Sitio Andino hablamos con la protagonista, quien hizo un repaso del momento en el que se encuentra.

La palabra de la jugadora de General Alvear

Sobre su llegada a San Luis, la alvearense compartió sus sentimientos: “Lo primero que sentí fue mucha alegría y tristeza a la vez, porque tenía que dejar a toda mi familia y amigos. Dejar Alvear fue difícil, pero es una oportunidad que no se presenta todos los días y hay que aprovecharla”. Su día a día en la pensión comenzó con una adaptación rápida gracias al apoyo de sus compañeras: “No me costó nada porque soy sociable y todas me recibieron bien”, destacó. Además, la rutina de la pensión, que incluye la escuela, el descanso y los entrenamientos, le permitió establecer rápidamente una nueva normalidad: “Los entrenamientos en San Luis FC son muy exigentes. Son totalmente diferentes a los de liga, más profesionales y con mucha intensidad”, afirmó.