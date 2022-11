Enzo Copetti cruzó de nuevo a los jugadores de Boca

"Nosotros perdimos campeonatos. No les habíamos faltado el respeto nunca a ellos. Se vio reflejado después de que ellos salieron hablar y de que me metieron a mi en algunas situaciones y yo nunca hablé hacia Boca en ninguna nota. Que me ataquen de cierta forma entre colegas me parece una falta de respeto. Nosotros nos callamos, jugamos el partido y lo pudimos sacar adelante", declaró en DataRacing.

La pica entre Boca y Copetti viene desde la definición de la Liga. Arrancó con esa declaración del delantero de Racing en la que dijo que la Academia iba a salir campeón, luego siguió con la respuesta sin nombrarlo de Benedetto una vez que el Xeneize se coronó: "¿La querés, no? ¿Te quedaste con las ganas, no?", tiró el Pipa con la copa en sus manos. Y el nuevo capítulo llegó en San Luis...

Con la final del Trofeo de Campeones ganada, Copetti se desquitó del delantero de Boca con un mensaje en el mismo tono: “¿La querés? ¿Te quedaste con las ganas?" y "Perdiste la más importante amigo”, haciendo referencia a la final perdida en Madrid.

El delantero, que se recupera de una lesión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y un esguince grado 2 de tobillo derecho, también habló sobre el penal que definió el campeonato. "Iban 43 minutos y estaba muy cansado. Cuando uno no piensa por el cansancio, la confianza no está y Jonathan Galván sí que la tenía. Fui goleador y por ahí me tendría que haber hecho cargo, pero no estaba confiado. La próxima no voy a dudar en hacerlo".

"Estoy pensando mucho en la Copa Libertadores, es algo muy lindo para mí y lo sueño desde pequeño. Estoy seguro de que con este grupo podemos hacer cosas muy lindas, yo me debo a Racing y por ahora voy a seguir acá. Si llega una oferta y al club lo convence, no tengo nada que hacer. Me dolería irme por todo el cariño de la gente, y si es así espero más adelante poder volver.", dijo Copetti.

Fuente: La Nación