En el final, San Lorenzo le ganó un luchado duelo a Vélez

Con este triunfo, el conjunto de Boedo quedó a ocho puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y aunque no la tiene sencilla, mantiene las esperanzas intactas.

El punto le quedó más grande al Ciclón que al Expreso Godoy Cruz fue más que San Lorenzo pero no pudo derrotarlo

FekpKFrXwAMQBSJ.jpg El ascendente San Lorenzo sumó tres puntos de oro.

El encuentro tuvo a San Lorenzo imponiendo sus condiciones desde el inicio con la tenencia de la pelota, siendo punzante y profundo a la hora de generar acciones pero no fue del todo claro en los últimos metros, lugar de la cancha en el que no logró hacer valer la presencia de Adam Bareiro, que no tuvo una buena tarde.