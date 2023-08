Emma Tarquini y la meta de llegar al Mundial de hockey con Argentina

En cuanto a los certámenes que la preceden, Tarquini recordó: “He formado parte de varios procesos con la Selección como la Sub 12, algunos Sub 14 y Sub 16. Con la Sub 19 el año pasado nos consagramos campeonas y este año salimos segundas”, manifestó.

Por otro lado, la protagonista contó cuánto cuesta estar en los primeros planos: “Para cualquier jugadora del Interior es muy difícil poder llegar. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo con el tema de los viajes. Uno se puede mostrar cuando tiene la oportunidad de jugar un Argentino”, dijo y añadió: “Estoy muy contenta en poder entrenar al lado de un montón de compañeras que son súper habilidosas y por suerte me acompaña Malena Sabez que también es mendocina”.

Por último, Emma Tarquini dio un pantallazo de cómo ve esta práctica deportiva en la provincia: “Veo que el hockey tiene un buen nivel. Comparado con el de Buenos Aires es muy similar, quizás la ventaja es que allá tienen más canchas de agua”, concluyó.

Se viene el Mundial de hockey

Del 29 de noviembre al 10 de diciembre se llevará a cabo el torneo mundialista de hockey sobre césped donde Argentina es uno de los candidatos al título. Se llevará a cabo en Santiago de Chile.

El grupo de Argentina

El cuadro argentino formará parte del grupo B, donde se enfrentará a España, Zimbabue y Corea del Sur.