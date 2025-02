Emma Raducanu vivió una pesadilla en Dubái: un acosador le produjo un ataque de pánico

Emma Raducanu protagonizó un angustiante episodio durante su partido de segunda ronda en el WTA 1000 de Dubái . La campeona del US Open 2021, se vio obligada a detener el juego y acudir a la jueza de silla tras identificar en primera fila a un hombre que, según informó la WTA, la había acosado previamente en las instalaciones del torneo.

El encuentro entre Raducanu y la checa Karolína Muchová transcurría con normalidad hasta que la británica perdió su saque y, visiblemente afectada por un ataque de pánico, se dirigió de inmediato a la jueza de silla Miriam Bley. "Hay una persona en la tribuna que me acosó antes del partido", le informó con la voz entrecortada. En cuestión de segundos, las cámaras captaron a Raducanu escondida detrás de la silla del árbitro, mientras el personal de seguridad intervenía.

Un problema recurrente en el tenis femenino

No es la primera vez que Emma Raducanu enfrenta una situación de este tipo. En 2022, un hombre llamado Amrit Magar fue condenado por acosarla repetidamente, llegando incluso a merodear su casa y dejarle regalos. Aunque en esta ocasión no se ha revelado la identidad del nuevo acosador, las autoridades confirmaron que "no se trata de un ciudadano británico".